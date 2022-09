RNE fitxa Josep Cuní i augmenta un 50% el pressupost per a la nova temporada

(RNE) augmentarà undel 2023, de 5 a 7,5 milions d'euros, per tirar endavant un projecte "ambiciós, que sigui la casa de tothom", segons ha indicat el president de la corporació RTVE,, durant la presentació aquest dijous de la nova temporada al Cercle de Belles Arts de Madrid. Tornero ha advocat per "la passió, l'energia, el compromís i la responsabilitat" com a guies del nou curs. "però també amb molta prudència. Aquesta nova programació és l'avenç dels canvis que venen perquè la societat està canviant", ha afegit.La primera hora del matí la protagonitzarà per cinquè any el periodistaque serà rellevat a mig matí pernovetats de la temporada. L'informatiu de les dues del migdia serà conduït per Sandra Urdín, i a les tres de la tarda serà el torn de Laura Barrachina al capdavant de l'espai cultural El ojo crítico, que avança horari.Les tardes d'RNE comptaran amb el segell de Carles Mesa, i les nits amb el de, que fitxa per la cadena pública estatal per conduir el programa '24 horas' després d'haver deixat els matins de. "Vinc a sumar, a aprendre, a escoltar", ha afirmat el veterà periodista.Altres noms destacats són el de, que canvia la tarda per la nit, el de, que torna al cap de setmana, o el de, que al capdavant de la secció esportiva encara el repte de retransmetre el mundial de futbol de Qatar.Una altra de les emissores del conglomerat públic, Ràdio 4, incorpora al capdavant de la programació matinal el periodista, que serà la veu audible del programa 'Avui sortim'. "Intentarem acompanyar molt, informar, el tema social serà clau, i també intentarem divertir", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor