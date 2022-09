Tot sobre el «Joc de Cartes»: Marc Ribas promet una nova temporada apassionant

Eld'estiu s'està acabant... però el de tardor ja escalfa motors.continuarà visitant restaurants de tot Catalunya perquè competeixin entre ells en la nova temporada de TV3. Dimecres que ve s'emetrà l'últim episodi -al Montseny- i el següent, un resum del més destacat del programa a l'estiu. Després, tornarà el format habitual del concurs.Aquesta nova temporada és una de les més esperades per Ribas, que celebra recuperar"Hem pogut gaudir de tota la parafernàlia que hi ha en un restaurant sense Covid, compartir els plats, comentar i valorar el plat dels altres... i així sempre acabes afegint més contingut", assegura en declaracions aLa novetat més destacada del nou curs és el, que concedirà mig punt més al restaurant que presenti el millor plat. "Això vol dir que es pot capgirar un resultat fàcilment i la cuina pren més importància", apunta el cuiner. En general, Ribas avança queI, com no pot ser d'una altra manera, amb conflicte. "Sempre te'l trobes en els moments que es jutja el restaurant d'algú. De vegades els toca l'amor propi i se'ls fereix l'orgull".Amb tot, el xef afirma que és una temporada que estàperquè tot allò que passa durant el programa es pot veure", encara que no es deixa "mai res que comprometi el concursant. De vegades hem trobat algú que ha fet comentaris o ha tingut, i això no s'emet", explica.Sobre la dificultat -o no- de trobar participants, Ribas diu que no hi ha problemes per trobar-ne:perquè és una manera que 700.000 persones vegin el teu restaurant". Ara bé, el presentador explica que "sempre ha costat en aquells restaurants que no necessiten aquesta visibilitat.. El Joc de Cartes va de restaurants, però sobretot de persones", conclou.

