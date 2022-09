Demanen una pizza al pic del mont Fuji i el repartidor triga sis hores

Pujar al, al, i demanar una pizza. Aquest ha estat el pla d'un client de. El repartidor va trigar sis hores a entregar el menjar. Això sí, els costos d'enviaments no van ser petits. Els fets van tenir lloc el 20 d'agost, però ara s'han fet virals a les xarxes socials. L'excursió aper entregar una pizza no és per menys.El client va pagar 3.776 yens () pel menjar i 40.000 més () pels. Els mitjans de comunicació japonesos afirmen que en cap cas va discutir el preu i va assumir-lo sense problemes. Només faltaria.Aquesta comanda ha entrat de ple a la. Retirar entrades de cinema i portar-les a casa, comprar un bitllet d'autobús i demanar regals d'última hora. Ara, sol·licitar una pizza al cim d'una muntanya. Sembla que els serveis de repartiment a domicili arriben a tot arreu.

