Col·lisió espacial: dos forats negres supermassius podrien xocar el 2025

Dospodrien col·lidir el 2025, segons una investigació publicada a la revista científica. L'impacte tindria lloc en una galàxia convulsionada a uns mil milions d'anys llum de la. Es tracta d'un dels esdeveniments més esperats pels astrònoms. Tot i que no és possible determinar el moment concret amb exactitud, els autors de l'estudi calculen que es podria concretar en 3 anys.Els científics han fet la predicció a partir de lesobservades en el centre de la, que coincideixen amb el que es veu instants abans d'un impacte. En el moment del xoc, els forats negres podrien arribar a assolir una massa combinada deSe sap que aquesta galàxia, que és el·líptica, acumula una massa de 150 milions de sols i presenta un. És la millor oportunitat fins al moment per contemplar un fenomen d'aquestes característiques. Si bé, els investigadors demanen prudència i avisen que caldrà seguint estudiant el cas per confirmar la col·lisió.

