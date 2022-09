Els dies principals

Torna el Revela’t , el primer festival de fotografia analògica del món, amb la desena edició i una cinquantena d’exposicions del 9 de setembre al 2 d’octubre. Ho farà amb una programació repartida entre diverses ciutats:epicentre del certamen, amb 30 mostres;(nou exposicions),(quatre) i una ai, enguany com a novetat internacional,(Algèria).Revela’T és un festival fotogràfic internacional que es posiciona com a referent internacional en; un punt de trobada pels aficionats a la fotografia i en especial pels aficionats de la fotografia analògica. "Sense renunciar a res, però apostant pels procediments fotogràfics que requereixin una mirada i un temps més reposat, compartint experiències, coneixements amb fotògrafs institucions i projectes", expliquen des del web del certamen.El lema d’aquest any és. L’edició d’enguany tornarà a presentar un ampli programa d’exposicions i activitats paral·leles, com xerrades, debats, demostracions, tallers, punts d’exposició i venda. El festival també comptarà amb figures rellevants a escala nacional i internacional.Les exposicions estaran obertes sense interrupcions durant tots els dies del certamen. El cap de setmana principal serà el segon, 16, 17 i 18 de setembre, amb lala fira comercial, el markets, xerrades, tallers i activitats per a un públic familiar.En aquesta desena edició, hi haurà un altre cap de setmana destacat, 1 i 2 d’octubre, amb un, conferències, debats, xerrades i activitats dedicades al Fotollibre, i celebrarem el desè aniversari de Revela’T amb festa i concerts.Tots els caps de setmana hi haurà activitats lúdiques paral·leles, visites guiades, gimcanes, photowolk...

