Els inspectors de l'ONU arriben a la nuclear de Zaporíjia entre bombardejos

Els inspectors de l', agència de l', han arribat aquest dijous a la central nuclear de, al sud d', entre bombardejos. L'equip ha accedit més tard del previst a les instal·lacions a causa dels atacs que ha patit la zona i que han posat en perill la seguretat de l'expedició. Ho ha confirmat una de les 14 persones que viatja amb l'equip de treball,, al voltant d'un quart de tres de la tarda, l'hora en què els inspectors han trepitjat les instal·lacions.La visita dels inspectors té com a objectiu avaluar els danys que ha patit la central de Zaporíjia, bombardejada per les tropes russes les darreres setmanes. De fet, la mateixa OIEA ha advertit que els atacs a les instal·lacions poden provocar unen la que és la. Coincidint amb l'arribada dels experts, un els reactors de la planta ha deixat de funcionar, a causa dels atacs de les forces russes, que al·leguen un intent frustrat de l'exèrcit ucraïnès d'ocupar la central.L'operador de la infraestructura,, ha explicat que es s'han activat generadors dièsel auxiliars al reactor no operatiu, després que una línia de subministrament d'energia utilitzada per la central resultés danyada pel bombardeig. En aquest sentit, l'OIEA té la intenció d'establir un punt permanent a la central per "". En paral·lel, el ministre d'Exteriors rus,, ha assenyalat que el país farà "tot el possible per garantir el segur funcionament de la planta" i assegurarà que els inspectors de l'ONU poden completar la seva missió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor