Detingut un home per la mort d'un altre després d'una baralla a l'Alt Empordà

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir aun home de 26 anys per la seva presumpta relació amb la mort d’un altre. Pels volts de les 9 del vespre, agents de la comissaria de Figueres van rebre l’avís d’unaque s'estava produint al carrer del Mont.Segons ha confirmat l’ACN, hauria estat un testimoni el que hauria avisat els agents. Quan aquests van arribar al lloc, van constatar que hi havia un home que presentava ferides compatibles amb les causades per. Des del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) van assistir la víctima, que finalment va morir. Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) s’han fet càrrec de la investigació.Segons fonts properes al cas, víctima i detingut vivien a la mateixa casa amb altra gent. Per causes que es desconeixen, van començar a barallar-se en ple carrer. Aleshores, el detingut li hauria assestar unaL'avís el va donar un testimoni i quan la policia hi va arribar es va trobar la víctima estesa a terra. Elel va atendre però no va poder fer res per salvar-li la vida.Els Mossos van localitzar el presumpte autor i el va. Els agents també van trobar l'arma del crim. El detingut està pendent de passar a disposició judicial. L'Àrea d’Investigació Criminal s’han fet càrrec del cas.

