El president de la petroliera russa, ha mort aquest dijous amb 67 anys en caure per la finestra del sisè pis de l', on va morir dimarts Mikhaïl Gorbatxov . Les circumstàncies de l'episodi són desconegudes i encara no hi ha una confirmació oficial, segons ha informat l'agència. Només se sap que el magnat hi estava ingressat per un atac cardíac.L'agènciaha indicat, tot citant les forces de l'ordre russes, que el succés va tenir lloc a les 7 hores locals i que es tracta d'una mort per "". La mateixa font ha afegit que Maganov prenia antidepressius. Va arribar a la presidència el 2020, en substitució de, que havia mort l'abril del mateix any.La petroliera va ser la primera del sector energètic i del cercle dels oligarques que es va pronunciar contra la. En aquest sentit, el 3 de març va demanar aque posés fi a les hostilitats, en un comunicat . "i abonem plenament la seva resolució mitjançant el procés de negociació i per mitjans diplomàtics", s'hi podia llegir.

