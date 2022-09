TMB ven el triple d'abonaments en el primer dia de descomptes

TMB ha venut gairebéfins a les 10 del matí en el primer dia amb descomptes al transport públic. Es tracta dsegons ha detallat la presidenta de la companyia, Laia Bonet, en declaracions als mitjans.El títol més venut ha estat la, que ha concentrat uni ha multiplicat per vuit les vendes respecte d'altres dies. La T-casual, seguida de la T-jove, han encapçalat el rànquing de títols multiviatge més adquirits.Tot i lesque s'han constatat a primera hora del matí a algunes estacions, Bonet ha assegurat que la venda "està funcionant bé". Així mateix, pel que fa a les validacions, TMB ha indicat que hi ha hagut "normalitat".Uns'han concentrat en lesi elrestant s'han fet per. Pel que fa a la T-casual, les vendes s'han multiplicat un 1,3 respecte de l'habitual iAra bé, en el cas del títol per a menors de 25 anys, Bonet ha puntualitzat que en termes absoluts les adquisicions són "molt més baixes" respecte dels altres dos títols.Bonet ha admès que en les primeres hores del matí hi ha hagut "" del servei de compra amb descompte en els punts de venda habituals. La presidenta de TMB ha assegurat que "s'ha pogut resoldre" i ha dit que això "passa sempre" que hi ha molta demanda.En relació amb les validacions, TMB ha indicat que alla xifra ha estat "", mentre que alhi ha hagut un "" en comparació amb aquest dimecres. "És 1 de setembre i hi ha gent que comença a treballar avui, aquests increments són normals", ha assenyalat Bonet. Després de tot, la presidenta de l'ens ha demanat a la ciutadania quede cara als pròxims dies, amb la mirada posada, sobretot, en l'inici del curs escolar.

