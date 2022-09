Reptes i desafiaments dels aiguats que van sacsejar Alcanar, un any després

Rosa Raga i Meritxell Ulldemolins, membres de #MonSortirem. Foto: Sílvia Altadill

Subvencions que no arriben

Foto: Sílvia Berbís



Foto: Sílvia Berbís



Foto: Sílvia Berbís



Els Bombers de la Generalitat ajudant als campistes dels Alfacs, atrapats per l'aigua. Foto: Cedida Foto: Sílvia Berbís

L'1 de setembre de 2021, el terme municipal d'Alcanar, al Montsià, es va veure afectat per un episodi excepcional i sense precedents de pluges intenses i devastadores que van impactar infraestructures, equipaments, xarxa viària i patrimoni, així com habitatges, vehicles i finques particulars. A més, les aigües torrencials van provocar avingudes d'aigua amb molt de cabal i velocitat que van arrossegar materials i van agreujar-ne els efectes.Entre moltíssimes altres afectacions a propietats públiques, d'empreses i particulars, es va provocar un greu esvoranc a la, es va destruir completament el camp de futbol de la Fanecada i desenes de camins rurals van quedar totalment impracticables. S'estima que la inversió per a reparar els diferents desperfectes ascendeix a més de 3 milions d'euros.Des del minut zero de l'emergència, l'equip humà de, amb el suport dels, així com de, es va posar a treballar en la primera emergència causada per la catàstrofe. Posteriorment, amb la col·laboració de diferents administracions públiques, van començar els treballs de reparació d'infraestructures, via pública, equipaments, patrimoni, camins, neteja de runa, xarxa de pluvials, reparació de trams de la costa, ajudes al comerç i altres actuacions d'àmbit comarcal. "En aquest sentit, cal fer un agraïment molt sincer a totes les persones que van treballar durant l'emergència i postemergència i especialment a laper promoure la solidaritat i la recaptació de fons destinades a les persones afectades", comentaEls treballs van durar mesos i a hores d'ara s'estima que ja s'han portat a terme un 70% de les actuacions. "La part urbana podem dir que ja està molt avançada, tot i que encara queden pendents algunes actuacions", detallade l'Ajuntament d'Alcanar.Arran de lespels aiguats del 2018 l'Ajuntament també ha pogut reparar 15 camins rurals. Les obres per a adequar camins malmesos pels aiguats del 2018 es van començar a licitar l'agost del 2021 perquè la bestreta dels diners de la subvenció es va fer efectiva el juliol del 2021 i algunes actuacions es van veure alterades després dels aiguats de l'any passat."Hi ha un parell de sectors que s'han hagut d'aturar, ja que són zones, com la dels Castellans o Sant Jaume, on hi ha hagut molts danys i, per tant, aquells projectes de reparació dels danys del 2018 ara ja no són vàlids. Ja hem parlat amb la Generalitat per a replantejar aquests projectes i està previst poder portar-los a terme pròximament", afegeix Fibla. Això no obstant, encara falta actuar en desenes deque en alguns casos no són tan transitats, però que també van quedar greument afectats.El 22 de setembre de 2021, elva aprovar la declaració de zona catastròfica a Alcanar per les pluges torrencials que va patir el municipi unes setmanes abans, però a hores d'ara encara no s'ha fet efectiu el pagament d'aquestes subvencions."En l'àmbit econòmic estem vivint una situació molt delicada", explica, alcalde d'Alcanar. "Hem hagut de fer front a una inversió milionària per a reparar desperfectes dels aiguats gràcies a tenir l'economia sanejada a l'Ajuntament, però no podem arribar a tot. Les subvencions per la declaració de zona catastròfica a causa dels aiguats del 2018 van arribar just uns mesos abans dels aiguats de l'any passat. I del 2018 només hem cobrat un 10% del total de la subvenció, és a dir, 800.000 euros dels 8 milions de despesa total informada pels tècnics municipals per arranjar i millorar camins. No podem esperar fins al 2024 per a rebre de nou les subvencions perquè hem de portar a terme actuacions urgents com la posada a punt de la pista de futbol de la Fanecada i altres actuacions definitives i adequades per a fer front als desafiaments climàtics", afegeix el batle.Una altra de les actuacions pendents arran dels aiguats i que comptarà amb una subvenció de laés el projecte de pluvials a la zona escolar i a la part baixa d'Alcanar. "L'Ajuntament d'Alcanar, a més, enguany també ha hagut d'afrontar un endeutament addicional de 2,4 milions d'euros per a constituir les garanties de pagament de l'enderroc i la indemnització a 24 propietaris d'apartaments a la urbanització Turov, fet que ens ha obligat a reformular les temporalitzacions d'algunes de les actuacions previstes arran dels aiguats", conclou Jordi Monfort, regidor d'Economia i Hisenda.A sota, algunes fotos que recorden

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor