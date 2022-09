Trànsit calcula que la supressió dels peatges ha estalviat 2.240 víctimes a les autopistes catalanes

gràcies a la supressió dels peatges a Catalunya. Són les dades delde les quals ha tret pit elaquest dijous. La millora general de la seguretat viària al conjunt de la xarxa catalana ha permèsdes de l'1 de setembre de 2021, atès que hi ha hagut, per les 12.973 registrades entre 2018 i 2019. El 31 d'agost de 2021 es van aixecar les barreres de les autopistes AP-7, AP-2, la C-32 i la C-33 , després de dècades de pagament per accedir a les vies de circulació ràpida. La concessió d'aquestes vies acabava a la mitjanit d'aquell dia i el govern estatal feia mesos que havia anunciat que no es renovaria.Interior admet, però, l’augment de la sinistralitat mortal i greu a l’, on les víctimes mortals s’han duplicat, des dels 12 als 25 casos, de la mateixa manera que els ferits de gravetat -de 37 a 66-. En aquest sentit, cal lamentar que han augmentat les víctimes mortals de col·lectius vulnerables: han mort. També hi ha hagut més morts a l’AP-2 -de 0 a 4- i a la C-33 -d’1 a 2-.Sumada a la postpandèmia, la nova situació a l'AP-7 ha provocat un increment del trànsit, especialment de camions, fet que, combinat amb la poca execució pressupostària i el poc reforç d'opcions alternatives per descongestionar la via, ha convertit aquesta carretera en un dels puntsde la xarxa viària catalana. És per això que Trànsit planteja reduir el límit de velocitat a 100 km/h a 10 trams de la via La retirada dels peatges també ha comportat contratemps com l'augment del trànsit o la caiguda d'ingressos perd'algunes localitats com. Un any després, els experts aposten per mesures com la velocitat variable o l'impuls del, mentre que Europa reclama un nou model de pagament en funció dels quilòmetres recorreguts i les emissions dels vehicles.Més concretament, pel que fa a laregistrada en aquest primer any de supressió del pagament a les autopistes, l’AP-7 ha registrat undel 37,6% en el tram nord entre la Jonquera i Parets i del 26% en el tram sud entre el Papiol i Ulldecona. En canvi, en els trams centrals entre Parets i Barberà i de Barberà al Papiol la mobilitat ha baixat, principalment per la desviació de vehicles cap a la C-33, autopista també alliberada, per accedir a Barcelona.Tanmateix, en el moment de la retirada dels peatges, la titular del ministeri de Transports,, ja va dir que el pagament es recuperaria "en un futur", amb un sistema "no assimilable al peatge tradicional". Segons va indicar la ministra aleshores, l'executiu espanyol contemplava començar a aplicar el nou sistema de pagament a partir del 2024, malgrat que el mecanisme encara està per concretar.

