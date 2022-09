ERC retreu a Junts la utilització del dictamen de l'ONU per restituir Borràs

Tenen alguna cosa a veure la suspensió dels polítics encarregats de fer possible l'1-O amb la suspensió de? Esquerra Republicana té molt clara la resposta i nega qualsevol paral·lelisme, i demana a Junts per Catalunya no vincular ambdós casos per restituir. Aquest dijous la Mesa ha ratificat aquesta suspensió , i tot seguit la portaveu d'ERC,, ha demanat a Borràs que no vinculi unaen referència al dictamen de l'ONU que sosté que Espanya va violar els drets polítics dels líders del procés- a "causes personals que res tenen a veure".Des del faristol del Parlament, la portaveu republicana ha negat que siguin equiparables els casos "de cap de les maneres": "Qui vulgui equiparar la implicació de Jordi Turull per haver fet l'1-O amb el cas Borràs on hi ha acusacions per delictes vinculats amb la corrupció s'equivoca idel moviment independentista", ha sostingut Vilalta després d'explicar que Junts s'ha quedat sol defensant la restitució de Borràs.Després de la suspensió de Borràs a finals de juliol en aplicació de l'article 25.4 del reglament del Parlament que apunta que s'ha de suspendre un diputat quan se li obre judici oral per casos vinculats amb la corrupció, Junts per Catalunya va presentar una sol·licitud de reconsideració. Aquest dijous ho ha tornat a fer, a última hora quan la mesa estava reunida. En aquest cas, s'ha aferrat alque estableix que Espanya "va violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull quan el jutge Pablo Llarena els va suspendre de diputats del Parlament abans que fossin condemnats pel referèndum.El que diu la resolució de l'ONU és que la suspensió dels drets i deures en aquell cas va ser una "violació" perquè la decisió de suspensió no va ser establerta amb motius "raonables i objectius". Junts per Catalunya ha agafat ara aquesta resolució per assegurar que Borràs tampoc pot ser suspesa si encara no hi ha sentència ferma, però Vilalta ha recordat que al Parlament hi ha unque és el que ha facilitat la suspensió de Borràs, l'article 25.4 que ha de servir per "preservar les institucions i l'exemplaritat pública". "A Borràs se li ha aplicat el reglament, la norma interna. Una mesura que ens hem dotat per preservar l'honorabilitat de la cambra", ha reivindicat la portaveu dels republicans.Aquesta nova discrepància entre ERC i Junts se suma a un altre moviment d'aquesta mateixa setmana, quan Junts va presentar l'auditoria i va avisar que avaluaria una possibledesprés del debat de política general: "Junts no pot ser part del Govern i apuntar tota l'estona en contra", ha sostingut Vilalta, que ha instat els socis a fer polítiques i ser útils per la ciutadania.

