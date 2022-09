Trens gratuïts, dia 1: sense aglomeracions i amb escepticisme

Una operació de maquillatge

Personal de Renfe ajudant a una passatgera a l'estació de Sants de Barcelona mentre un cartell anuncia interrupcions en el servei a les línies R1 i RG1. Foto: Albert Cadanet/ACN

Un mínim de 16 viatges en 4 mesos

Més enllà de Renfe

Sense: així s'ha encetat aquest dijousal matí el termini per utilitzar l'quefacilita fins al 31 de desembre per tal de poder. Als serveis de, com que els títols es podien adquirir des del passat 24 d'agost, l'única cua a l'estació deera la que precedia a la validació dels bitllets i abonaments.Entre les persones que agafaven el tren aquest dijous hi havia Marina Grau Llauradó, veïna de Maspujols i que estudia a Barcelona. En el seu cas, assegura, pretén "baixar cada cap de setmana o cada dues setmanes" i, per tant,l'abonament de Renfe. Malgrat que prefereix una major inversió en el servei, sí que aposta per: "Sabem que Renfe és molt deficient, però et deixes molts diners".Malgrat existir l'opció, hi ha qui encara es resisteix a utilitzar la possibilitat de viatjar de franc. "Si estudiés a Barcelona ho faria, però avui anem a passar el dia", explica Diana Piado, que valora positivament el nou abonament recurrent: "Al final", ha afegit.La recent creació de les Rodalies a la línia Reus-Tarragona també és aprofitada pels seus usuaris, no només pels de Mitja Distància. Carlos López treballa ai cada dia agafa el tren: "Em sembla genial també que et tornin els diners amb la fiança", diu. A més, segons la seva experiència, el servei funciona correctament: "Mai he tingut".A banda de Barcelona i Reus, no són pocs els que van en direcció sud o amb altres destinacions. És el cas de la Lídia, una veïna deque agafa el tren tres cops per setmana i que es queixa que els combois "hi ha dies que". Tot i la curta distància entre la Torre i Tarragona, l'abonament és de Mitja Distància i, per tant, amb una. També li succeeix el mateix a Salvador Sabaté, que treballa ai es mostra partidari de la mesura de la: "Hi ha molta gent que va a treballar i fer-ho més barat ajuda a molts".Però a banda de treballadors, hi ha viatgers recurrents per temes familiars o del dia a dia, com és el cas d'Araceli Márquez, que assenyala que "hem d'aprofitar la situació", ja que viatjant dos dies a la setmana a Barcelona li suposarà "un estalvi" que valora positivament. Tot i així, l'ombra de la manca de qualitat del servei sempre hi és: Jacint, que ha adquirit l'abonament per "desplaçament general" es queixa que el transport és "millorable".La mesura s'ha rebut amb escepticisme per part de les plataformes d'usuaris. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del) titlla d'"operació de" la gratuïtat de Renfe. El seu portaveu,, assenyala que és una política més del govern deen la línia de la subvenció del preu del combustible. La seva queixa principal, però, es troba en la. "Lase la carreguen tancant línies", opina, "hi ha molts interessos polítics per tal que el tren no sigui el mitjà de transport prioritari".Pel que fa a les conseqüències de la gratuïtat, Montejano creu que, i també, en aquest que en aquests quatre mesos hi hagi un sobreús del servei "En la mateixa línia, lacelebra la mesura però demana que sigui "de llarga durada" pel context d'emergència energètica i climàtica. Davant la, la PTP creu que aquests diners es podrien haver utilitzat per "actuacions necessàries per a la millora del servei i un sistema tarifari més atractiu amb caràcter definitiu". A més, critiquen la "discriminació territorial per aquelles comarques catalanes queProbablement l'única barrera que separa els usuaris d'adquirir l'abonament recurrent és l'obligació de fer ús del tren en 16 ocasions durant els 4 mesos que dura la gratuïtat. El decret del govern espanyol també inclou que els títols d'alta velocitat i Avant per als viatgers recurrents costin la meitat. Els abonaments es poden adquirir des del passat 24 d'agost i tenen com a requisit dipositar una fiança. Per accedir als abonaments gratuïts cal un, des d’on es diposita una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros pels trens de Mitja Distància. El dipòsit abonats'han fet un mínim de quatre viatges mensuals, és a dir, 16 en total. En cas de no complir-se aquesta condició, la fiança no serà retornada.El Ministeri de Transports, de manera que així el reemborsament es pugui fer de manera automàtica. En cas que la fiança es dipositi en metàl·lic, la devolució haurà de sol·licitar-se a les taquilles, oficines d'atenció al client o a altres serveis de postvenda de Renfe.Un cop fet el registre i dipositada la fiança, els usuaris poden adquirir els bitllets bonificats a través de la mateixa aplicació o web de Renfe, a leso a les. En el cas dels bitllets obtinguts telemàticament, els usuaris reben unque han de descarregar i que els serveix per accedir a les estacions o obtenir el bitllet físic.Els títols són personals i intransferibles. És per aquest motiu que en els bitllets hi consta el DNI o el telèfon mòbil de l'usuari. El govern de Pedro Sánchez calcula que la gratuïtat de Rodalies beneficiarà entorn de. Sobre la inversió necessària per poder-ho tirar endavant, la ministra de Transports va estimar que podria estar al voltant dels 200 o 250 milions.Segons les últimes dades publicades pel govern espanyol,. Pel que fa a Mitja Distància, 17.702 usuaris han demanat títols multiviatge bonificats, dels quals 6.408 de Tarragona, 5.777 de Girona, 4.793 de Barcelona i 724 de Lleida. Així mateix, al conjunt de l’Estat s’han expedit més de 378.000 abonaments amb descompte (292.939 de Rodalies i 85.491 de Mitja Distància).D'altra banda, lai la-títols que gestiona l'Autoritat del Transport Metropolità ()- també passen a costar la meitat, mentre que la T-casual té un descompte del 30%. Aquests últims abonaments ja es poden adquirir rebaixats als canals i punts de venda habituals.Els abonaments bonificats de Renfe estaran vigents fins al 31 de desembre. En el cas dels títols multiviatge bonificats de l’ATM (T-usual, T-jove i T-casual) caducaran el 15 de gener a la demarcació de Barcelona i el 31 de gener a Girona, Tarragona i Lleida. Així mateix, en l'alta velocitat i Avant, el període de vigència dels abonaments també s'amplia un mes, fins al 31 de gener del 2023.Tot plegat forma part del decret d', que es va aprovar dijous passat al Congrés dels Diputats. Amb aquesta mesura l'executiu espanyol pretén ajudar a afrontar l'encariment dels preus a conseqüència de la. Així mateix, el govern vol fomentar l'ús del transport públic, reduir l'ús del vehicle privat i disminuir la dependència energètica. Per la seva banda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va deixar la porta oberta a prorrogar la mesura en cas que sigui necessari.

