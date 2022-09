Les carpetes pendents del Barça l'últim dia del mercat de fitxatges

Desencallar les sortides que s'han enquistat

Acord per la desvinculació del contracte de Martin Braithwaite amb el FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 1, 2022

Xavi vol dos laterals

Perquè entri gent, abans n'ha de sortir. Aquesta és la premissa fonamental delper l'últim dia del. Després d'un estiu molt mogut al, encara hi ha moltes carpetes pendents per acabar de tancar la plantilla de. Poc temps i molta feina per fer. Si bé, el club es mostra optimista i espera poder segellar totes les operacions que té sobre la taula, inclús amb alguna sorpresa d'última hora.Les possibilitats de sortir victoriosos amb l' activació de les palanques i l'arriscat projecte deper fer ressorgir el Barça de les cendres en què s'havia quedat passa per tancar amb èxit el mercat estival. El marge és limitat i calen resultats immediats. És per això que des de les oficines culers ja avisen que el dia serà llarg i que treballaran fins a l'últim minut.La sortida deha passat per un sotrac després que hagi estat agredit en un robatori a casa seva , el qual ha provocat la ruptura de la seva mandíbula. Tot i el pànic inicial del, el club de Londres i el Barça han arribat el matí d'aquest dijous a un principi d'acord pel gabonès, que sembla que marxarà traspassat per una xifra inferior als 20 milions d'euros.El Barça també té encaminada la sortida del migcampista bosnià, tot i que si es queda, Xavi comptarà amb ell. Durant les darreres hores, el seu representant s'ha trobat amb el president de l'equip de l'Aràbia Saudita, entrenat per. Marxarà de manera gratuïta, traspassat o en forma de cessió. També sembla una realitat la cessió de, que ja està a Milà per firmar la seva cessió alestà renovant a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per marxar cedit aMés complexes són les situacions de. Memphis. Durant el mercat, ha estat a punt de fer les maletes en direcció a Torí, per recalar a la Juventus, tot i que l'operació no es va acabar de concretar. També se l'ha relacionat amb el Manchester United i, ara, amb la. El davanter danès, al seu torn, ja ha rebut lai 2 milions i mig d'euros per abandonar el club blaugrana i ha passat la revisió mèdica per incorporar-se a l'La bomba de dimecres va ser la possible sortida del lateral esquerre i tercer capità,, a l', que és un dels rivals del Barça a la Champions. No obstant això, la seva cessió s'ha complicat després que el matí d'aquest dijous el jugador de l'Hospitalet hagi rebutjat l'oferta. L'acord segellat pels dos clubs pot quedar en paper mullat.L'arribada deal lateral esquerre del Barça sembla un fet. El jugador del Chelsea ja va arribar a un acord amb la directiva de Laporta i amb el traspàs d'Aubameyang, l'operació es pot tancar sense problemes. El seu representant està a Barcelona i la seva contractació és questio d'hores.Pel que fa al lateral dret, el vall de noms des queva plantar el Barça ha estat frenètic. Un cop descartat l'argentí del Villarreal Juan Foyth, que s'ha lesionat per dos mesos, el nom d'ha agafat molta força. El jugador format a La Masia és propietat de l'Arsenal, que no compta amb ell, i podria arribar de manera gratuita. Coneix el club i la ciutat, pel qual el seu període d'adaptació hauria de ser molt curt. Falta, però, concretar el seu traspàs.Si bé, hi ha informacions que apunten quepodria avançar el català. El jugador delés la primera opció de la direcció esportiva, però la seva arribada no seria tan senzilla com la de Bellerín, ni tan barata. El club alemany no té cap necessitat de desprendre's del lateral i només ho faria si arriba una oferta interessant.

