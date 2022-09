Com es va crear Google Imatges i per què Jennifer López hi està relacionada?

Amb els anys 2000 va arribar un canvi de segle i unafins aleshores inimaginables. Tot i que la previsió que va fer la pel·lícula Regreso al futuro va pecar d'ambiciosa, la societat va tremolar davant la popularització i auge d'un dels invents més revolucionaris de tots els temps:Els 2000 també van caracteritzar-se pel: Britney Spears es convertia en una icona, Hilary Duff conquistava les pantalles i Jennifer López es transformava en una superestrella mundial gràcies al seu àlbum debut. I com s'uneixen aquests dos conceptes: Internet i el pop? En termes astrofísics, quan dues estrelles col·lideixen es produeix una fusió d'estrelles binàries, que es fan més brillants. Això és el que va succeir quan Internet, que aleshores només tenia capacitat de cerca de text,La història es remunta al 23 de febrer del 2000, la data en què se celebraven elsi la cantant novaiorquesa iniciava la seva escalada a la muntanya de la fama. Un any abans, havia estrenat el seu àlbum de debut, On the 6, en el qual va triomfar la cançó Waiting for tonight, que va rebre una nominació al Millor Disc Dance. Aquesta era laElque havia de lluir l'artista era una de les principals preocupacions del seu equip. Segons ha transcendit, dubtaven entre dues opcions: un vestit clàssic blanc i, molt més atrevit. Els dubtes van estar presents fins al final. En un primer moment, l'estilista de López li va recomanar no posar-se el vestit verd, que és el que més agradava a la cantant, perquè ja l'havien dut, una de les Spice Girls. Tot i això, Jennifer López se sentia més còmoda amb el conjunt verd i aquesta va resultar ser la decisió final.Una decisió que va causar. Ella, però, aliena a les reaccions, posava serena davant els fotògrafs i el públic, que només tenia ulls per a ella. López els va regalar una. "Aquell vestit va marcar un abans i un després", va reconèixer la mateixa protagonista a la revista Vogue.El vestit també va ocupar titulars arreu del món. I tot i que apareixien fotografies a la premsa,. Internet no podia oferir-los allò que volien, perquè només tenia capacitat per mostrar text. Però l'onada de cerques del modelet de López va ser el que va impulsar el, tal com va confirmar l'aleshores director executiu de la companyia,Així va ser com un any després, el 12 de juliol del 2001, Google va introduir unadins del servidor que es dedicava només a buscar fotografies i que va enriquir i ampliar els horitzons d'Internet.

