Pascual treu una nova marca de llet recollida a Osona només per al mercat català

"Paradoxal" per als Vaquers de la Plana de Vic

100.000 litres setmanals cap a Itàlia

Aquestes alternatives de les quals parla Bassa són altres operadores i altres països com Itàlia. Concretament, les dues cooperatives distribueixen 100.000 litres setmanals, cosa que representa 4 cubes de llet -de 25.000-. Això suposa un 14% de la seva producció total (28 cubes). "I ens en comprarien més perquè a Europa falta llet", remarca Bassas.

El mercat es va omplint de. Si a principis d’aquest 2022 va formalitzar-se, de Bon Preu i Vaquers Plana de Vic , i després, entre Lidl i la Cooperativa de Campllong, aratambé aposta per aquest nínxol. Acaba de treureTal com explica l'empresa a, és una nova marca de llet local per "impulsar els". De fet, subratllen que és un producte "diferenciat i amb entitat pròpia" per al consumidor català pel seu origen local.Es tracta d' on també s'envasa Llet Nostra (diferenciant-se de la resta de productes de Pascual) . L'empresa destaca que, d'aquesta manera, s'afavoreix elde les zones rurals i alhora minimitza l'impacte ambiental i la petjada de carboni. En aquest sentit, recorden que tota la seva llet està certificada en Benestar Animal i envasada en un bric sostenible.En definitiva,per tal d'atreure el consumidor local amb una proposta diferenciadora en termes de "sostenibilitat, qualitat i suport a l'economia de proximitat".La nova marca, que encara costa de trobar als supermercats, es comercialitza en format de. El seu preu és de 0,99 euros al litre. Una xifra que coincideix amb la iniciativa dels Vaquers de la Plana de Vic.Cal destacar, però, que, segons aquest web de patents i marques , la data de sol·licitud deCalidad Pascual compra llet a altres entitats, com Vaquers Plana de Vic, la unió entre les S'han queixat en reiterades ocasions que és una operadora amb la qual. Tal com explica, director general de la Cooperativa Plana de Vic, és "el preu més baix" que hi ha a sobre la taula, que no cobreix els costos de producció.De fet, fa un parell de mesos que no hi ha cap contracte signat, "cosa que entra en conflicte amb la llei de la cadena alimentària", subratlla Bassas. En aquest sentit, qualifica, ja que pot ser que hi hagi llet seva en aquests brics i "no hi ha cap contracte al darrere". Davant d'aquesta situació, aquestes cooperatives busquen "altres alternatives" més lluny. Calidad Pascual no vol fer cap declaració sobre l'acord.

