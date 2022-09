La Bressola «recupera» el català al nou col·legi de Canet de Rosselló

Laha engegat elal, el segon que l'entitat té a la Catalunya del Nord. El centre acull una–els equivalents a 6è i 1r d'ESO- i s'ubica en una antigaMas Rosselló, quedesprés d'anys en desús i oferint cursos de formació en francès.La directora de la Bressola,, assegura que el nou centre és "unque ajudarà a descongestionar l'altre col·legi, el del Soler, que ja estava "ple com un ou". L'associació continua pendent de resoldre el litigi amb Perpinyà per poder fer un liceu al convent de Santa Clara.Tot i que la idea inicial era convertir-lo en un "", la "urgència" per desencallar la falta d'espai va obligar a buscar alternatives.

