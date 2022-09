Vídeo | Ibai Llanos es declara fan de Carles Porta

és un pou de sorpreses. Darrerament, el periodista esportiuha convidat l'streameral seu canal,, on han estat debatent sobre l'actualitat del Barça i de molts altres temes. "", ha compartit el comunicador basc. Fins i tot, ha confessat que li agrada moltAl directe, també hi ha participat el periodista, que ha sentit a parlar molt bé del programa. "", ha afirmat. "Em consta que", ha afegit Romero. Un motiu pel qual Llanos és seguidor de Crims és que freqüentava de manera habitual un dels escenaris on es desenvolupa un episodi.", ha contestat per Twitter Carles Porta. Ara, les xarxes s'estan omplint de peticions perquè Ibai Llanos convidi el presentador de Crims al seu canal de Twitch, tal com li ha recomanat Gerard Romero.

