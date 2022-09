La religió amb elements racistes i hitlerians que va inventar Dalí

"És una idea que em ronda des de fa molt temps:". És l'inici de la carta queva enviar al pare del surrealisme,, el 1935 i que li va acabar costant l'expulsió definitiva del grup. En aquest text, publicat pel diari, l'excèntric pintor figuerenc confessa que vol crear un credo anticristià, científic, sense Déu, sadomasoquista i amb elements racistes i hitlerians.L'existència d'aquest projecte ja era coneguda i havia estat inclosa en les seves, però la publicació de la carta ha permès accedir a tots els detalls. La documentació ha estat descoberta durant una investigació a l'i consisteix en una correspondència que Breton va guardar-se com a prova contra Dalí.El pintor figuerenc va escriure la carta en un context d'ascens de les forces antidemocràtiques a Europa, ambal poder, així com amb el setge de la ultradreta al parlament francès. Breton, juntament amb moltes altres figures del món artístic, militava a la revista, d'ideologia proletària, que xocava frontalment amb la nova proposta de Dalí.Mitjançant les teories de, barrejades amb la seva paranoia, Salvador Dalí pretenia arribar a entendre aquests dictadors per, a continuació, poder combatre'ls. No era marxista, però tampoc demòcrata. No obstant això, va acabar, el qual va suposar una línia vermella pel grup surrealista, que li va tancar les portes.Laera anticristiana, pretenia substituir el cristianisme; científica i sense Déu, ; masoquista, era favorable als sacrificis humans; i racista, amb el suport de les lleis de Nuremberg -que Dalí va firmar. "Elpodria provocar immenses possibilitats d'il·lusions immediates als homes blancs".

