Junts s'aferra a la resolució de l'ONU per revertir la suspensió de Borràs

Tots els moviments necessaris fins a arribar a instàncies europees. És el que s'ha compromès a fer Junts per Catalunya per batallar la presidència de Laura Borràs al Parlament, malgrat que tota l'oposició hi estigui en contra. Aquest dijous, en ple debat a la Mesa on s'aborda una primera reconsideració sobre la suspensió de Borràs, Junts per Catalunya ha fet un nou moviment i ha presentat una segona reconsideració a la Mesa aferrant-se a la darrera resolució de Nacions Unides, que certifica que Espanya va "violar" els drets polítics de líders del procés abans que fossin condemnats per l'1-O.

Quan va sortir el dictamen de l'ONU el dimecres al matí, van ser diverses les veus de Junts que van fer un paral·lelisme de casos. En concret, el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'organisme internacional va determinar que es van vulnerar els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull quan se'ls va suspendre de diputats del Parlament abans de ser condemnats. El paral·lelisme que va fer l'entorn de Borràs va ser rebutjat pel mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va recordar que mentre els líders del procés van ser suspesos per organitzar el referèndum, el cas de Borràs és per "presumpta corrupció" per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.



La segona reconsideració que ha registrat Junts per Catalunya posa en coneixement de la Mesa el dictamen de l'ONU, i sostenen en l'escrit que "és evident" que les mateixes conclusions són aplicables a Borràs: "Per la qual cosa entenem que la Mesa ha de reconsiderar la seva decisió", insisteixen.

De moment la Mesa del Parlament està reunida. Ha començat a dos quarts de nou del matí, i ho ha fet per primera vegada en aquesta legislatura presidida per la vicepresidenta primera,. És la Mesa qui pot decidir si s'admet o no a tràmit la reconsideració, però s'ha optat per elevar-ho a la Junta de Portaveus per escoltar l'opinió de tots els grups- Un cop escoltats els raonaments dels grups parlamentaris, la Mesa es reuneix de nou per prendre la decisió final, que possiblement sigui el rebuig de la petició de reconsideració, com ja han anat avisant que faran els mateixos partits que van suspendre la presidenta: PSC, ERC i la CUP.

Petició de Mònica Sales, de Junts, a la Mesa del Parlament by naciodigital on Scribd

