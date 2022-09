El secretari general de Junts,, ha avisat ERC aquest dimarts al matí que,depactats ara fa un any, el seu partit plantejarà un trencament., ha dit en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, tot i remarcar queals socis de l’executiu.En aquest sentit, Turull ha advertit que elque s’ha de celebrar a finals de setembre serà elper prendre la decisió: "És el que marca l’orientació del Govern i, per tant, serà definitiu com en sortim". Així, el secretari general de Junts ha demanat als seus socis d’executiu que cal tornar-se a "", seguir els acords pactats a l’inici de la legislatura i complir-los "amb totes les garanties", si no, ha dit,De fet, el secretari general de Junts ha assegurat que "". Ha fet referència, doncs, a lad'un "de direcció" i a laamb l'Estat que, segons ha assegurat, "no representa la transversalitat del moviment". A més, Turull ha denunciat que s'estan fenten elde culminació de laTurull també s'ha pronunciat sobre lacom a presidenta del Parlament. "Són qui han provocat la suspensió de Borràs de la presidència del Parlament qui hauran d'esclarir quin és el full de ruta a partir d'ara", ha defensat el secretari general de Junts. Així,A més, el secretari general dels juntaires ha instat aelde lacatalana per "". En referència a la determinació de l'ONU que Espanya va "violar" els seus drets polítics, així com els de Junqueras, Romeva i Rull; Turull ha etzibat que "

