Les rates ataquen les zones verdes de Barcelona

A principis d'agost ja s'alertava de lmotiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona va activar un pla per eliminar-les. Un mes després, però, ha tornat a saltar l'alarma en detectar-se rosegadors a l, localitzats al barri de Sant Antoni. L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha distribuït diverses trampes per donar-los caça i ha acordonat la zona.L'interior dels jardins és un punt concorregut per les famílies, ja que hi ha unaAixí, en un matí comú d'estiu és freqüent veure pares, mares i fills fent activitats d'oci. Segons han apuntat diversos testimonis, havien vist de forma puntual algun ratolí, però res que resultés, a simple vista, alarmant. Així i tot, puntualitzen que ", tal com recull La Vanguardia.El cas del parc dels Tres Tombs no és aïllat. A banda dels vídeos que mostraven les desenes de rates passejant per plaça Catalunya o la, el veïnat barceloní ha avisat en diverses ocasions de la presència de rates pels carrers. Fins i tot, han traslladat les queixes al. Després d'analitzar els casos, la sindicatura va concloure que les mesures que s'estan duent a terme des de l'administració catalanadavant l'increment d'intervencions.Així, consideren que s'hauria d'incrementar lai implementar controls més exhaustius en les zones de més perill de plagues de rates. Per la seva part, el Consistori ha informat que hi haAixí i tot, admet que les intervencions han crescut un 65% respecte al 2021.

