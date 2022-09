El govern espanyol rebaixarà l'IVA del gas del 21% al 5%

Del 21% al 5%. Aquesta serà laque aplicarà el govern espanyol a partir del mes d'octubre i que estarà vigent fins al 31 de desembre. Ho ha anunciat el cap de l'executiu,, en una entrevista a la Cadena Ser. "És unaper quan arribi l'hivern", ha defensat.Tanmateix, Sánchez ha deixat entreveure que existeix la possibilitat que la reducció de l'impost s'ampliï en el temps una vegada finalitzat l'any, en funció de com avanci la situació derivada de la. "", ha clamat. Aquest nou moviment s'emmarca en la política econòmica estatal desplegada des de l'inici de la guerra.El president espanyol ha demanat "", tot i que ha reiterat que Espanya i Europa estan immerses en un context de "". En aquesta direcció, ha retret al PP la seva "" i ha lamentat que, segons ha dit, no ha rebut cap mena de suport en la gestió de la pandèmia per part deni d'Sánchez també ha recordat que l'executiu ha impulsat un "" amb els impostos a les grans energètiques i les grans entitats financeres. La rebaixa de l'IVA del gas és una de les mesures que reclamava el PP i que el seu líder, Feijóo, pretenia plantejar-la dimarts al cara a cara alsobre el pla energètic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor