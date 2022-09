La gratuïtat de Rodalies entra en vigor amb algunes màquines de bitllets sense actualitzar

Gratuïtat de Rodalies i Mitja Distància

Lade les tarifes del transport públic, que té com a mesura estrella la gratuïtat dels abonaments de, així com la rebaixa del 50% dels títols d'alta velocitat iper als viatgers recurrents, entra en vigor aquest dijous. Si bé, algunes de les màquines de venda de bitlletsa primera hora i no ofereixen els descomptes com tocaria. Els abonaments es poden adquirir des del passat 24 d'agost i tenen com a requisit dipositar una fiança i fer un mínim de 16 viatges abans de finals d'any.Així mateix, la T-usual i la T-jove -títols que gestiona l'- també passen a costar la meitat, mentre que la T-casual té un descompte del 30%. Aquests últims abonaments ja es poden adquirir rebaixats als canals i punts de venda habituals. Els abonaments bonificats deestaran vigents fins al 31 de desembre. En el cas dels títols multiviatge bonificats de l’ATM (T-usual, T-jove i T-casual) caducaran el 15 de gener a la demarcació de Barcelona i el 31 de gener a Girona, Tarragona i Lleida. Així mateix, en l'alta velocitat i Avant, el període de vigència dels abonaments també s'amplia un mes, fins al 31 de gener del 2023.Tot plegat forma part del, que es va aprovar dijous passat al. Amb aquesta mesura l'executiu espanyol pretén ajudar a afrontar l'encariment dels preus a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Així mateix, el govern vol fomentar l'ús del transport públic, reduir l'ús del vehicle privat i disminuir la dependència energètica. Per la seva banda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, va deixar la porta oberta a prorrogar la mesura en cas que sigui necessari. Per accedir als abonaments gratuïts , cal fer un registre previ a les aplicacions o pàgines web de Renfe, des d’on es diposita unade 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros pels trens de Mitja Distància. El dipòsit abonat es retornarà si a finals del mes de desembre sempre que s'hagin fet un mínim de quatre viatges mensuals, és a dir,. En cas de no complir-se aquesta condició, la fiança no serà retornada.

El Ministeri de Transports recomana que el pagament de la fiança es faci amb targeta bancària, de manera que així el reemborsament es pugui fer de manera automàtica. En cas que la fiança es dipositi en metàl·lic, la devolució haurà de sol·licitar-se a les taquilles, oficines d'atenció al client o a altres serveis de postvenda de Renfe.

Un cop fet el registre i dipositada la fiança, els usuaris poden adquirir els bitllets bonificats a través de la mateixa aplicació o web de Renfe, a les màquines d’autovenda o a les taquilles de les estacions. En el cas dels bitllets obtinguts telemàticament, els usuaris reben un codi QR que han de descarregar i que els serveix per accedir a les estacions o obtenir el bitllet físic. Els abonaments es poden tramitar mentre estiguin en vigor, tot i que es recomana fer-ho abans del pròxim dilluns 5 de setembre, dia en què s'espera un augment de viatgers.

Rebaixa dels títols d'ATM

Al seu torn, lai lacosten la meitat des d’aquest dijous, mentre que laté una rebaixa del 30%. El descompte també s’aplica en les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, com en el títol per a persones en situació d’atur. Tal com és habitual, aquests abonaments són vàlids per les línies de TMB de metro i de bus, ferrocarrils, Rodalies, TRAM i els serveis de bus metropolità, interurbà i urbà.

A més, l'ATM també va acordar que es beneficiïn de la rebaixa del 50% tots els títols multiviatge existents, encara que no formin part de cap sistema tarifari integrat. És el cas, per exemple, dels recorreguts interns de les Terres de l’Ebre o diversos serveis de les comarques del Pirineu, entre altres. A diferència dels títols gestionats per l'Estat, en aquests abonaments els descomptes ja estan aplicats en tots els mecanismes de compra.

Pel que fa a les tarifes de la T-familiar, la T-grup i la T-dia, no s'aplica cap rebaixa, ja que el reial decret aprovat pel govern espanyol no contempla la possibilitat d’incloure en la bonificació els títols pensats per a la població turista o d’ús esporàdic.

