Els caçadors gironins mantenen la vaga i diumenge no hi haurà batudes de senglars

"Un problema de país"

Un protocol per sancionar

Diumenge les 900 colles que hi ha a Catalunya no sortiran a caçar i els 5.000que es preveia matar continuaran al medi natural. La reunió que han mantingut els responsables d'ha evidenciat que les posicions, a quatre dies d'iniciar la temporada, estan molt allunyades, i malgrat la bona predisposició a l'entesa que professen les dues bandes no han arribat a un acord.. Des d'Acció Climàtica es defensa la mesura com una aposta per la seguretat, mentre que els caçadors dirien on cacen sempre i quan es tracti de terrenys públics. Pels terrenys privats -gairebé el 80% del país-, argumenten que ja tenen el permís.Així, si no hi ha cap novetat, els caçadors gironins no començaran la temporada aquest diumenge tal com marca lasi les posicions continuen com ara. El principal punt en discòrdia, malgrat que no és l'únic, és l'anomenat 8.3, en què l'administració demana als caçadors que comuniquin la seva ubicació quan fan les batudes.Des de la direcció general d'Ecosistemes i Gestió del Medi,ha defensat a l'ACN que es tracta d'una mesura de "seguretat" per a caçadors i per a usuaris del medi natural. "És necessari que els caçadors comuniquin amb certa antelació la zona on faran la batuda, per poder planificar millor les sortides i disposar de dades per prendre decisions, però sobretot per facilitar informació a la ciutadania d'on seran els caçadors i que la batuda es respecti", ha explicat.Si bé inicialment el text de la resolució marcava la comunicació d'uns paràmetres molt detallats, ara Acció Climàtica s'avé ai només demanar les dades de referència de les colles i el paratge o zona on estiguin caçant. Llavors el Departament ja s'encarregaria de codificar les dades. "Així és molt més senzill i àgil per a ells", ha dit la directora general. "Nosaltres volem que es facin les batudes. No volem entorpir-los, sinó que això sigui una eina més per protegir l'activitat". "Estem oberts a qualsevol proposta per simplificar la tramitació", ha afegit.De la seva banda,ha defensat que quan cacen en una propietat privada són "els únics" que tenen permís per poder realitzar una activitat dins aquell espai gràcies als acords amb els propietaris. En aquest sentit, la proposta dels caçadors és comunicar les batudes als espais públics -poc més del 20% del país-, però la comunicació en propietats privades és "innegociable", ha dit Espona.Pel caçador, de la mateixa manera que quan es va a la ciutat s'han de respectar les senyals de trànsit, s'espera que quan es va al medi natural es faci el mateix. "Però aquí ningú respecta les senyalitzacions quan es fa una batuda", ha lamentat., ha afegit."El senglar és un problema de país", ha apuntat Joan Espona. Ara mateix aquest animal cinegètic s'ha convertit enEl Departament és conscient del valor que té la tasca dels caçadors en el control de la població dels senglars, però es mantenen fermes en el posicionament i precisament creuen que la comunicació del lloc de les batudes farà compatible la caça amb la resta d'activitats al medi natural.Una altra de les propostes que han fet des d'Acció Climàtica ha estatque ja preveu l'actual llei de caça i que fins ara no s'estaven imposant. Segons ha explicat Sanitjas, s'està treballant amb Mossos d'Esquadra i Agents Rurals per definir un protocol. L'objectiu és que quan hi hagi accions concretes que pretenen interrompre les batudes, aquestes es puguin sancionar. La llei preveu sancions que van dels 301 euros fins als 1.000.Per Espona, s'està començant "la casa per la teulada". "Primer que facin tot el règim de sancions i la regulació que correspon. Però el més fàcil és primer carregar-nos a nosaltres d'obligacions", ha lamentat. La proposta del Departament la veuen com "una promesa més de les que s'han fet al llarg del temps". "La voluntat és acostar posicions, però primer volem veure resultats", ha resolt el vicepresident de la Federació de Caça a Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor