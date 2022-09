La Mery abandona la confrontació davant les crítiques dels seus companys i després de veure les puntuacions! #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/e7TSA9UKna — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 31, 2022

Laha estat la guanyadora. El concurs delvisitava aquest dimecres tres restaurants de tres càmpings de la Costa Daurada, per tal de determinar quin de tots tres era el millor.explicava al principi del programa que també hi ha establiments de restauració ubicats en càmpings amb un bon nivell gastronòmic i per això ha comprovat de primera mà si també era el cas de laD'entre restaurants de, la votació final ha dictaminat que el, de Creixell, era el que tenia millors puntuacions tant dels seus competidors com del mateix conductor del programa.Tal com ja és habitual, aquesta edició estiuenca ha repetit leshabituals entre els concursants i fins i tot hi ha hagut temps per a plors i retrets, fins i tot una concursant ha abandonat la taula on es feien públiques les votacions. Tot i així, ni el restaurant, de Roda de Berà, ni tampoc el, de Mont-roig del Camp, no han pogut fer res contra el nivell culinari i el disseny de l'espai dels de Creixell.En aquests concursos del Joc de Cartes els participants posen una nota de l'1 al 10 en diferents categories: l'espai, la cuina, el menjar, el servei i el preu. Després, es fa una mitjana juntament amb les qualificacions del presentador, i d'aquí se n'extreu la nota final.

