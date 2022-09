TV3 presenta la temporada de l'entreteniment

Totes les peces a punt per a la nova temporada de. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha presentat aquest dijous el nou curs, que arrencarà el proper dilluns. Entrehi ha els moviments en la graella de dia, la recuperació d'un late night show diari i el nou espai dels dissabtes a la nit, en una clara aposta perLa presidenta de la CCMA,ha reivindicat "els millors resultats dels últims anys" en la presentació de la nova temporada televisiva i ha celebrat sumaren un "procés de transformació". Segons Romà, les xifres avalen que la Corporació està "avançant pel camí adequat en els reptes del futur"., director de TV3, ha volgut parlar de "la televisió del futur" i lade TV3". Un dels productes que ha destacat és Eufòria, que demostra que "l'aposta per l'entreteniment és molt important". Gras, director des de la destitució de Vicent Sanchis, ja s'havia presentat fent bandera d'un procés de despolitització del canal: "La política ha quedat en un segon pla a Catalunya", explica en declaracions aEl director de TV3 ha afirmat intentar ser "entre la televisió, la ràdio i també l'apartat digital". Així, apunta que es busca mantenir el lideratge "amb la gent que ens és fidel, però també", i en aquesta línia assenyala que l'entreteniment és una de les vies per poder-ho fer: "Interessa més a la gent, s'han despenjat de l'actualitat en global, i és la manera d'arribar a nous públics", afirma Gras."També psicològicament, creiem quei a més els continguts d'entreteniment són perfectes per posar-los a les plataformes digitals", afegeix el director de TV3. Amb tot, sosté que dins l'entreteniment hi ha "cultura, ficció, valors..." i quecom podrien fer altres cadenes".Aquesta declaració d'intencions de Gras és una de les explicacions de l'adeu de Preguntes Freqüents (FAQS), que tindrà com a relleu-precisament expresentador del FAQS- i el seu nou programa Col·lapse, amb una banda en directe i "molta festa". Aquest moviment als caps de setmana farà que Ustrell deixi de presentar, de La Manchester, la seva productora.el substituiràen el seu retorn a la televisió després de passar per RAC1. El Planta Baixa es traslladarà a la tarda en intercanviar la franja horària amb el Tot es mou. D'aquesta manera,tornarà als matins.A primera hora, Els Matins continua sense, que passa a ocupar la corresponsalia a Washington. El nom escollit per suplir-la és el d', que torna a l'espai anys després. "Pivotem sobre l'actualitat i de novetats no ens en falten", assegura la presentadora. L'altra gran novetat del curs televisiu serà la resurrecció del format de late night show., un espai amb monòlegs, entrevistes i públic que promet "humor irreverent i també reverent". El programa de Díaz s'emetrà cada nit de dilluns a dijous.La cadena pública integrarà totes aquestes novetats en altrescom ara Eufòria -per bé que no s'han donat més detalls d'una segona edició-, Crims, El Foraster, Joc de Cartes, Com si fos ahir, Polònia, Atrapa'm si pots -amb canvis a la fase final- o l'Està Passant, amb Toni Soler com a presentador un any més. L'objectiu és clar: mantenir el lideratge, una qüestió que perilla més que les últimes temporades pel renaixement de, que podria endur-se part del públic català al seu canal.

