La tempesta a Barcelona: vint minuts de caos, poca visibilitat i molt vent

Impressionants imatges de la tempesta d’aquesta tarda sobre Barcelona des d’un vaixell que entrava a port. [📹 Edgar Ordóñez] pic.twitter.com/rBkx4YQwFe — ᴊᴏʀᴅɪ ᴄᴏʀʙᴀʟᴀɴ (@jcorbalan) August 31, 2022

Hamaca penjant d'un arbre a la plaça del Congres després de la tempesta a Barcelona pic.twitter.com/YS5LBaHKm6 — Cristian Puerto 🇦🇶 (@decalriera) August 31, 2022

D'un cel on es veia el sol a un cel fosc i tapat. Laha arribat aquesta tarda aambque han revolucionat l'ambient a la ciutat.que fins i tot dificultaven la visibilitat entre les dues voreres d'un carrer.L'aigua ha provocat elamb els habituals embussos dels dies de pluja intensa, i el vent ha feti hadels bars i restaurants. Els núvols han engolit la ciutat i, després de descarregar, el sol ha tornat a treure el cap abans de pondre's.La tromba d'aigua que ha caigut aquest dimecres a la capital catalana ha arribat després d'un forta primera hora de la tarda, destrosses a l'Anoia, on un per la caiguda de la branca d'un arbre, i la pedregada històrica que es va viure el dimarts al vespre a l'Empordà i que ha provocat la mort d'una nena de vint mesos.

