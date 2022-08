El temporal complica la circulació dels trens de Renfe i FGC amb retards i cancel·lacions

📢 #ATENCIÓ



🔴🚊R2 i R2 Sud: Interrompuda entre Prat i Aeroport. Afectacions de 60 minuts. Recomanem mitjans de transport alternatius per arribar a Aeroport



🔴🚊R4: Afectacions de 45 minuts



🔴🚊R13, R14, R15, R16 i R17: Circulació interrompuda entre St. Vicenç i Tarragona — Rodalies Catalunya (@rodalies) August 31, 2022

Lesque ruixen aquest dimecres diversos punts de Catalunya hantant decom de(FGC) per caigudaEn el cas de Renfe, hi ha afectacions a l'R2, a l'R2 sud i a l'R4, ambd'entre mitja hora i tres quarts, segons informa la companyia.En el cas d'FGC, s'han vist alterats els serveis de la línia Barcelona-Vallès (la línia L6 s'ha hagut de tallar durant una estona) i de la línia Llobregat-Anoia. A la línia S2 de la primera línia algunfins que s'han retirat les branques dels arbres, tal com ha passat a la Llobregat-Anoia. Els trens de la línia R6també per un arbre a la via.Una altra afectació a Renfe s'ha produït a les vies R13, R14, R15, R16 i R17. Aquí ha calguttambé a causa de les condicions meteorològiques adverses.

