Ferit crític un nen de 13 anys per la caiguda de la branca d'un arbre

Unha resultataquest dimecres a la tarda a Vilanova del Camí, a l'Anoia, per lasegons ha informat Protecció Civil. El succés s'ha produït en el marc de la tarda deque assolen bona part del país.El cos d'emergències indica que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís de l'incidenti que ha enviat al lloc una dotació. El menor ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa del municipi,, ha explicat poc després de l'incident que no tenien encara informació sobre l'estat del nen, i ha relatat que un cop li ha caigut la branca a sobre un familiar l'ha dut al Centre d'Atenció Primària del municipi.sabem que li ha caigut una branca al cap i li ha fet una bretxa. En un principi l'han atès al CAP del municipi i d'allà l'han derivat a Sant Joan de Déu", ha indicat.L'alcaldessa no ha pogut precisar tampoc l'hora ni el lloc on ha passat l'incident, queque ha causat nombrosos desperfectes al municipi com ara arbres caiguts o carrers inundats.

