Inundacions i pedra, el temporal arrasa també a Tarragona

#INUNCAT ara mateix en 3 min a Tarragona la que ha caigut. #pedregada 31/08/2020 els cotxes completaments rebentats. pic.twitter.com/Zl57aRKn0A — Carles Parés Domingo (@carlesparesd) August 31, 2022

Aquest dimecres 31 d'agost la ciutat deha patit un episodi de. Ha estat repartit per tot el terme municipal, si bé la part més forta se l'ha endut la zona de, on hi ha hagut-entre d'altres, al passeig de la- i tambéAmb motiu d'aquests fets, l'ha activat elpel risc d'inundacions en previsió de l'arribada de pluges intenses. Es recomana a la població seguir els consells de prevenció que són, en cas de ser a casa: evitar baixar a soterranis o al garatge. Així mateix, es recomana no deixar a fora (al jardí, al pati...) objectes que l'aigua pugui arrossegar.En cas de ser fora de casa: s'ha de circular preferentment per lesEs recomana moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat. També s'aconsellapassos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe. Els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.En cas de ser a l'exterior, cal dirigir-se punts elevats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents. Per tot plegat, s'aconsella a la població que es mantingui informada i estigui atenta a les prediccions meteorològiques i a l'estat de la xarxa viària. Així mateix, cal que seguir les indicacions dels serveis d'emergència, de policia, protecció civil o mitjans de comunicació.

