La celebració dels partits independentistes ha estat unànime després que el Comitè de Drets Humans de l'ONU hagi constatat que Espanya va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls com a diputats del Parlament abans de la condemna per l'1-O. El dictamen de les Nacions Unides arriba després d'una demanda que els líders independentistes van presentar a Ginebra, i ha estat des d'aquest mateix lloc on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reacccionat a la notícia titllant-la de "victòria".



El cap de l'executiu s'ha traslladat fins a Ginebra en el marc de dues jornades d'agenda internacional que van començar dimarts a París. Després d'una visita a la seu del Parlament de Ginebra, Aragonès ha subratllat que el posicionament de l'ONU és una "victòria moral i política" que dona "més arguments" per avançar cap a l'amnistia i la celebració d'un referèndum a Catalunya: "Ara la pilota està a la teulada de les institucions espanyoles perquè posin punt final a la repressió", ha assenyalat. El president català també ha destacat que el veredicte de l'ONU ha estat clar perquè demostra que l'Estat "ha vulnerat els drets polítics de ciutadans de Catalunya".

Segons el dictamen d'aquest dimecres, la suspensió prèvia a la sentència -que va generar una forta polèmica al Parlament entresobre com respondre a la decisió de Llarena- no va ser establerta amb motius "raonables i objectius" en el marc de la legislació; va tenir un component "" perquè no es va fer una anàlisi de les circumstàncies individuals dels dirigents independentistes; i no es va dur a terme amb les garanties del procediment degut ni tampoc amb un component "". "El Comitè observa que, per tal que una restricció de drets [polítics] pugui considerar-se com establerta per la llei, ha de ser previsible. És a dir, ha d'estar formulada amb precisió suficient per tal que una persona pugui regular el seu comportament amb conformitat [a la llei] i que aquesta no pugui conferir una discrecionalitat il·limitada o generalitzada als encarregats de la seva aplicació", sosté el text, que compta ambTambé des de Ginebra, Aragonès ha aprofitat per rebutjar qualsevol paral·lelisme del cas de l'ONU amb el de la presidenta suspesa del Parlament,, després que alguns diputats de Junts ho hagin posat damunt la taula. "Els diputats catalans que avui han rebut el reconeixement de l'ONU van ser perseguits per haver portat a terme l'1-O i el seu compromís amb l'autodeterminació, mentre que la investigació que s'està duent a terme respecte a la diputada Laura Borràs és per un", ha tancat, un dia abans que la Mesa del Parlament abordi una reconsideració presentada per Junts per Catalunya sobre la suspensió dels seus drets.

