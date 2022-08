⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dc. 06.00 TU a dv. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟠 3/6



➡ Comarques avisades: Avís extens pic.twitter.com/omUdUT46SJ — Meteocat (@meteocat) August 31, 2022

El temps violent es manté aquesta tarda actiu a diverses comarques del litoral català, amb laEn alguns punts, com ara, els xàfecs ja han arribat amb una alta intensitat i molt vent, fets que provoquen cortines d'aigua a la capital catalana.de la Generalitat ha passat de prealerta a alerta eli ha demanat a la ciutadania evitar apropar-se, tant a peu com amb cotxe, a les zones inundables i limitar al màxim la mobilitat mentre duri l’episodi més intens. Fins ara, el telèfon d’emergènciesha rebut 172 trucades per aquest episodi de pluja intensa.

