Vídeo | Pànic al cotxe: així es va viure la pedregada històrica des de dins

Graban como rompe el cristal del coche al caer granizo con piedras de hielo de 11cm



📹 La Bisbal d'Empordà, Gerona pic.twitter.com/wG9OkZDQ7y — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 31, 2022

Hem passat por de veritat pic.twitter.com/dUDyHkNgGl — Jon Lemon (@Johny_lemoni) August 30, 2022

La forta i excepcional pedregada que ha caigut aquesta tarda a punts de l’Empordà ha deixat danys materials, incloent-hi vidres de cotxes destrossats! Com es pot veure a la imatge. pic.twitter.com/raUUwzSxdA — Marc Mata (@marcmata13) August 30, 2022

La pedregada ha destrossat teulades i cobertes al Baix Empordà, com el d'aquesta granja de Cruïlles https://t.co/rj4mwMHDnF pic.twitter.com/Mu2gXcxueF — Robert Manresa Potrony (@Onze6112) August 30, 2022

La pedregada impressionant d'aquest dimecres ava deixar imatges impactants. Teulades destrossades, negocis amb forats, finestres trencades, cotxes amb els vidres esmicolats... tot això i més són els danys materials que va produir la violenta calamarsada al nord-est del país.La Bisbal d'Empordà va ser un dels punts on van caure boles de gel més grosses -fins i tot superiors als deu centímetres de diàmetre-.amb pedres de grans dimensions impactant contra el vidre del cotxe que van arribar a trencar el vidre. El soroll dels cops de pedra també és impressionant.Els efectes de la tempesta van ser immediats i els usuaris no van dubtar a compartir-ho a les xarxes socials. Les pedres de més de 10 centímetres de diàmetre van destrossarque estaven aparcats als carrers, trencant els, així com lesd'algunes cases.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor