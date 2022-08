La nova fàbrica de components de bateries de Mont-roig del Camp funcionarà a partir del 2025

ILJIN Materials

L’empresa sud-coreana, fabricant de components de bateries,. La companyia invertirà 600 milions d'euros i donarà feina a 500 persones.L'alcalde del municipi,, ha confirmat que l'empresa es posarà en marxa l'any 2025 durant la visita del conseller d’Empresa i Treball,, aquest dimecres als terrenys on s'ha d'ubicar la planta. Les autoritats han explicat quei que les obres s'iniciaran l'any vinent. "Tot avança correctament i en els propers mesos veurem com es fan les passes necessàries perquè això es materialitzin amb les dates previstes", ha afirmat Torrent.Des de l'anunci de la inversió al mes de maig, tant el Govern com l'Ajuntament han treballat per al desenvolupament delperquè l'empresaes pugui instal·lar a la zona dels, en una superfície de. L'alcalde deha explicat que la companyia ja prepara el projecte executiu i que les obres per construir la fàbrica, les àrees de magatzem i un edifici tècnic s'iniciaran l'any que ve."Ara per ara, podem dir que el calendari s'està complint i que estem fent tots els esforços perquè aquesta inversió, d'aquesta magnitud, sigui una realitat amb, ja que ja tenen compromisos per facilitar els seus productes a diferents proveïdors", ha remarcat Morancho.Per la seva banda, el conseller Torrent ha destacat qued'aquest tipus- reafirma el potencial del país. "Recordem que ILJIN Materials fabrica un producte molt específic, però clau en tota la cadena de valor de bateries, per tant, ens posiciona en un àmbit que serà estratègic en els pròxims anys", ha afirmat.Així mateix, Torrent ha assenyalat que la seva instal·lació també servirà peri relacionades amb el món de les. "Farà de tractor del territori; un gran projecte com aquest demostra que Catalunya, el Baix Camp i, especialment, Mont-roig del Camp, pot acollir altres projectes d'aquestes característiques en el futur", ha afegit.En aquest mateix sentit, Morancho també ha explicat que el municipi té sol disponible per acollir altres companyies. De fet, el titular d'Empresa ha assegurat que l'empresa sud-coreana va decidir-se per Mont-roig per criteris tècnics, per la seva ubicació i per la "formació i el talent" de les persones del territori. "Es van alinear tots aquests elements perquè finalment fos Mont-roig la ubicació perfecta. Ens agrada molt que es triï Catalunya i, específicament, Mont-roig, i la seva instal·lació ha de servir per fer aquesta transició cap a un nou model productiu", ha assegurat Torrent.ILJIN Materials es va fundar l'any 1968 i té la seu central a Seül. Actualment, té 1.100 treballadors a escala internacional. Des de la seva fundació només disposava d'una planta de producció a Iksan (Corea del Sud), però fa pocs anys en va construir una a Malàisia. La fàbrica de Mont-roig serà la primera planta de producció a Europa.La companyia compta amb clients com, entre d'altres. En concret, es dedica a la fabricació del producte, una làmina de coure - patentada per la multinacional - que és més fina que un cabell humà i esdevé un element bàsic per a les bateries de liti que s'usen en els vehicles elèctrics i productes electrònics.

