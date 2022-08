Lleida acull menys temporers d'estiu per la baixada de producció al camp

El dispositiu d'atenció ade l'Ajuntament deha atès aquesta campanya de la fruita, respecte a les 725 de l'estiu passat. Entre els mesos de juny i agost, s'han facilitat en total 7.920 pernoctacions al pavelló 3 de Fira de Lleida, mentre que altres persones s'han allotjat en pisos de l'Empresa Municipal d'Urbanisme.La Paeria assegura que enguany han arribat menys temporers per treballar a lai ho atribueix el fet que laha estatper les gelades i afectacions meteorològiques. Amb vista a l'any vinent, l'Ajuntament de Lleida preveu que l'equipament comunitari per a múltiples usos (ECMU) de Pardinyes no entrarà en servei fins cap a la meitat de la pròxima campanya agrària.L'Ajuntament de Lleidadesprés d'aquesta nit el dispositiu d'acollida a temporers, que ha estat en funcionament des de l'1 de juny aldei que ha acollit un total de 598 persones (592 homes i 6 dones), un 17,5% menys que l'any passat. A l'entorn de la meitat d'aquestes persones tenien contracte de treball, segons la Paeria. El pavelló ha acollit l'oficina única d'atenció social i s'hi ha ofert allotjament provisional i la resta de serveis com ara dutxes i consignes, entre altres.La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030,, ha destacat el bon funcionament del dispositiu, que ha estat molt marcat per la davallada de la collita de fruita d'aquest estiu per l'afectació de les gelades de l'abril però també de pedregades i ventades. "Ha estat una campanya agrària tranquil·la, sense grans incidències i amb menys volum que en anys anteriors", ha indicat Sall."Hem estatper donar la cobertura necessària amb les 122 places que hem ofert per a pernoctacions i amb tots els dispositius annexos que teníem ja l'any passat i que hem reforçat", ha assenyalat. La regidora també ha indicat que l'impacte de la covid ha estat mínim durant la campanya i que la presència de persones dormint al carrer a la ciutat ha estat molt inferior a anys anteriors.Sall ha explicat que la previsió de la Paeria és poder tenir disponible a partir de mitjans de la pròximal'equipament comunitari per a múltiples usos, que substituirà el pavelló 3 per a l'allotjament dels temporers a l'estiu. El canvi d'ubicació a les antigues sitges de Pardinyes s'ha alentit la tramitació, segons ha dit.Per la seva banda, el regidor d'Habitatge,, ha explicat que l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) va posar a disposició per a temporers amb contracte de treball uns 100 llits en una quinzena de pisos i que 95 persones han utilitzat aquest servei de pagament, una xifra similar a l'any passat. Ara hi ha una cinquantena de persones i durant el setembre es farà la seva sortida, amb la finalització dels contractes de la campanya.El regidor de l'Horta,, ha destacat la coordinació per al dispositiu de la campanya per part de les diferents regidories i administracions implicades . "Ha estat un any atípic, no podem oblidar la davallada de la producció de més del 50% al territori, però els serveis han estat dimensionats igualment com en un any normal", ha remarcat.L'afluència durant la campanya ha estat constant, fins que en els últims quinze dies l'arribada de persones ha anat. Passats uns dies, moltes persones quan han pogut comprovar per ells mateixos la dificultat de trobar feina marxen a altres ciutats, tot i que alguns també han trobat feina en altres sectors, ha explicat Mariama Sall. A partir del dia 5 de setembre s'obrirà el servei de dutxa i consigna a les piscines de Cappont entre les tres i les cinc de la tarda i està previst que funcioni fins al 28 de setembre.

