Retiren uns gots del mercat perquè són perillosos per a la salut

Imatge del comunicat emès per Tedi Foto: Cedida

La cadena de basars alemanya, que té múltiples establiments repartits arreu de, ha retirat undel mercat pel seu alt contingut en, tal com han detectat en uns estudis científics. N'ha alertat en un comunicat l'ONG de defensa dels drets dels consumidors,Més concretament, es tracta del got de 250 mil·lilitres, amb el número de referència 41247001011000000200 va estar a la venda entre l'11 de juliol i el 26 d'agost. Tanmateix, Tedi proporciona un número de telèfon -el 961 367 900- i un correu -comercio@tedi.com- per resoldre qualsevol dubte als consumidors.La cadena demana no fer servir aquest producte, ja que la presència dels metalls pesants esmentats pot ser. Si es prefereix, es pot canviar per altres productes als seus establiments o sol·licitar un reemborsament de 2,50 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor