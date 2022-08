Detenen tres manifestants d'una marxa reivindicativa del passat 1 de maig

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres almenys tres persones que van participar a una manifestació del passar 1 de maig a Barcelona. Tots tres haurien marxat amb el bloc anarquista de la protesta, segons ha explicat La Directa. El mateix diari ha concretat que cap de les persones tindria antecedents i que almenys a una d'elles se li atribueix. Fonts oficials de la policia catalana, per la seva banda, s'han limitat a confirmar que les detencions s'han produït una al Berguedà i dues a Barcelona i que tenen a veure amb "incidents en el marc de les manifestacions de l'1 de maig". Tanmateix, no han comunicat els delictes que s'atribueix als investigats.En resposta a l'operació policial, que s'ha dut a terme quatre mesos després d'aquella marxa reivindicativa,en dos punts del territori per fer suport als arrestats. D'una banda, s'ha convocat una trobada a la comissaria de les Corts de Barcelona, per acompanyar les persones detingudes quan acabin de declarar. I d'altra banda, s'ha fet una segona convocatòria demà al matí als jutjats de Berga, on s'espera que surti l'últim investigat.La manifestació a la qual fa referència l'operació policial estava integrada en la marxa conjunta de la Taula Sindical de Catalunya, formada pels sindicats COS, Co.bas, IAC, Solidaritat Obrera, CGT i CNT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor