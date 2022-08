Pimec demana desacoblar el preu del gas i l'electricitat a tot Europa

El president de la patronal, ha reclamat aquest dimecresen la línia del que ja s'aplica a Espanya i Portugal amb la denominada "". El dirigent empresarial ho ha proposat perque pateix el continent d'ençà de l'inici de la invasió d'Ucraïna."Anem tard, però hi som a temps si som capaços de prendre mesures", ha destacat en declaracions a l'ACN després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, anunciés dilluns una "intervenció d'emergència" al mercat comunitari. Pimec recomana també incentivar l'aturada de l'activitat a empreses dels sectors més consumidors d'energia amb ajudes públiques."Tenim empreses que són electro-intensives, grans consumidores d'energia. Només que la Unió Europea posi sobre la taula aquest 'farem tot el que sigui necessari' i fer que les empreses deixin de consumir aquesta especulació del gas donant els recursos perquè puguin estar tancades un temps, es produiria una baixada ipso facto del preu del gas", ha apuntat Cañete.Des de Pimec, que al mes de març ja va enviar una carta a Von der Leyen apostant perapunten que la intervenció del mercat energètic és necessària per salvaguardar l'economia del continent. "Reclamem la", ha resumit el president de la patronal comparant la situació actual amb la crisi del deute del 2008."Hem d'evitar l'especulació que està significant el preu del gas", ha alertat Cañete. En aquest sentit, el president de Pimec ha demanat un nou "whatever it takes" (costi el que costi) com el que va pronunciar Mario Draghi quan era president del Banc Central Europeu el 2012 i va prometre fer el que calgués per salvar l'euro. Així, ha demanat "un missatge" unitari a tot el continent dient que es farà "tot el que sigui necessari" per evitar l'especulació, ara amb el preu del gas. "Configurem un preu just que permeti que no col·lapsi l'economia europea", ha defensat.Paral·lelament, Cañete ha apostat per mesures com "" per evitar "especulació" amb aquest combustible molt afectat per la guerra d'Ucraïna i les sancions a Rússia per iniciar-la ara fa sis mesos. "Segurament ja anem una mica tard, podríem haver evitat moltes situacions que ens hem trobat de tancament d'empreses, activitat i pèrdues per no fer una intervenció més ràpida", ha asseverat."Demanem als governs, sobretot a Espanya i Catalunya, que dediquin el màxim dels seus recursos a fer laamb les famílies, les empreses i el país. No podem tenir dependència energètica. Podem fer inversions que vulguem en transformació digital o indústria 4.0, però si algú ens apaga l'interruptor, deixem a les fosques el nostre país", ha resumit.

