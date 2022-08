Detingut un camioner que triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa en un accident a l'AP-7 a Sant Celoni

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecresa primera hora del matí a l'autopista AP-7, al seu pas peri en sentit Barcelona.L'home conduïa amb una alcoholèmia positiva dede la taxa permesa. Segons ha detallat la policia, el camioner s'ha accidentat sol i no s'ha vit implicat cap altre vehicle ni hi ha hagut ferits.El camió ha impactat contra la barrera de seguretat de l'autopista quan l'home ha perdut el control del vehicle. El camió ha quedat creuat a la via, tallant dos dels tres carrils existents.L'accident ha acabat provocantdurant tot el matí. Entre Sant Celoni i Fogars de la Selva s'han acumulat fins a sis quilòmetres de retencions.

