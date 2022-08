Barcelona espera haver eliminat el 45% de les vibracions del metro amb les obres de l'L5

L’espera haver eliminat el 45% de les vibracions de tota la línia de metro amb les obres de la, segons ha pronosticat aquest dilluns la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat,. Tot i que aquest és l’objectiu, en els dies vinents es realitzaran tests per comprovar de manera definitiva en quin grau s’han eliminat les vibracions, que es devien a l’antiguitat de la infraestructura, construïda ara faLes obres de la línia blava, que aquest dijous posa punt final a les afectacions a la via i recupera el ple funcionament després de dos mesos de treballs, han suposat substituir 12.000 metres cúbics de les pedres petites -de balast- que hi havia sota els raïls. Al seu torn, hi han disposat, que drena millor l’aigua, i. Les obres han costatEl primer període d’obres, que es va fer per Setmana Santa, va afectar el tram entre les parades dei va consistir en treballs preparatoris. Els darrers dos mesos, s'ha renovat els tres quilòmetres de via que hi ha entre l’estació de lai la del. El principal motiu que ha empès l’Ajuntament a renovar aquest tram és per eliminar les vibracions que produïa el pas del metro, que suposava una gran molèstia pels veïns.Bonet ha comentat que els altres objectius d’aquesta renovació són millorar lade la línia i poder fer-ne unmés eficaç, cosa que permet el formigó, un material que segons l’ajuntament aguanta millor el pas del temps. De moment no es contempla que augmenti la freqüència de pas dels trens tot i que la nova via ho permet. Bonet ha celebrat que els treballs s’hagin fet en el"tot i les dificultats que presenta el mercat per aconseguir els materials que es requerien".Pel que fa al calendari de les properes renovacions, Bonet ha dit que al tram de laque va per sota la, cal una actuació similar, perquè té una antiguitat que també supera els 60 anys. La regidora de Mobilitat no ha donat una data concreta per aquestes obres, però les ha situat l'Pel que fa a la venda dels nous bitllets ambde TMB per als títols d'ús recurrent i del 30% pel de 10 viatges, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ha establert que la venda dels bitllets sigui el mateix dia que entra en vigor el descompte, és a dir, el. Poden haver-hi algunes cues tot i que Bones ha assegurat que han disposat els mitjans perquè el servei de les primeres hores sigui "el que toca".

