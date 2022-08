Vídeo | Un cotxe queda atrapat per l'aigua sota un pont a Molins de Rei

Un coche queda atrapado debajo de un puente tras las inundaciones



Jornada passada per aigua a Tot el país es troba en alerta per fortes precipitacions aquest dimecres i en diverses zona els núvols han descarregat amb força a primera hora del matí. És el cas de, on s'han registrat acumulacions d'aigua importants.A Molins de Rei, un conductor ha patit les conseqüències de passar per on no tocava i el seu cotxe ha quedatMig vehicle ha quedat submergit per la inundació de la carretera.Davant dels múltiples episodis de xàfecs, elha difós una guia amb quatre consells de seguretat viària per afrontar aquestes situacions amb seguretat. El primer -encara que sembli obvi- és, ja que amb la carretera inundada és més complicat mantenir el control del vehicle.El segon consell ésen cas de pluja torrencial. El tercer,i, el quart,amb els vehicles de davant. Aquesta última recomanació és important perquè amb el terra moll augmenta considerablement la distància de frenada. Així, hi ha menys marge per a la reacció en cas que el cotxe de davant freni bruscament.

