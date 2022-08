La pluja inunda l'AP-7 a Cerdanyola i obliga a tallar un carril

🟡 Un carril tallat a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès ➡ Tarragona per calçada inundada. La incidència provoca 4 km de retencions#SCT #inuncat pic.twitter.com/wQDNupY8zY — Trànsit (@transit) August 31, 2022

153% més de retencions

Les intenses pluges que s'han repartit per diferents punts del Vallès Occidental aquest dimecres al matí, especialment a Terrassa i Sant Cugat -registres superiors als 20 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts-, han. Una l'altura de Cerdanyola i s'ha hagut de tallar.La incidència, en sentit Tarragona, ha generat inicialment. No ha estat l'única de la jornada. A, en direcció a Barcelona, un camió ha bolcat i també s'han format cues de sis quilòmetres. A, en direcció a la capital catalana, cues per un camió avariat.Unes, derivades del trànsit i de la meteorologia, i que seque es col·leccionen en aquesta infraestructura viària. Precisament,que es van alliberar els peatges a Catalunya -només queden quatre de pagament (Túnel del Cadí, Túnel del Vallvidrera, C-16 (Sant Cugat-Manresa) i C-32 (Castelldefels-Vendrell))-.Curiosament, en el, el govern espanyol té previst fer una inversió de 78,2 milions d'euros , "perquè", assegurava el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, abans de l'estiu, i ho definia com "microcirurgia" sobre el terreny.Els efectes deper aquest eix viari s'ha traduït en un i, entre Sant Celoni i el Papiol, segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit (SCT). I això ha suposat que es destini elper fer els mateixos desplaçaments, quan hi havia peatges. A més, segons la Generalitat, l'autopista ha registrat ode la seva capacitat màxima en alguns trams.

