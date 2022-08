Educació ofereix reduir una hora lectiva a tots els docents, la gran petició sindical

El departament d'Educació ha ofert, inesperadament, satisfer la gran petició dels sindicats que s'havia encallat els últims mesos: reduir una hora lectiva tant a infantil i primària com a secundària, alhora. El canvi s'aplicaria al gener, ha confirmat NacióDigital. La proposta arriba a una setmana exacta del dia en què començava la totalitat dels cursos educatius i quan estava prevista una vaga convocada per tots els sindicats majoritaris. En aquest sentit, Educació ha ofert aquest reforç de docents a canvi de la cancel·lació de les aturades laborals. A la pràctica, aquesta mesura que avui ha posat sobre la taula el departament liderat per Josep Gonzàlez-Cambray implica que els docents de primària passin a fer 23 hores de classe i no 24, i els d'ESO 18, i no 19. Això suposaria la necessitat d'incorporar uns 3.500 docents al sistema educatiu.



El canvi suposaria la despesa de 170 milions d'euros més. Concretament, s'haurien d'incorporar 1.463 mestres a infantil i primària i 2.009 professors a l'educació secundària. Fins ara, Educació s'havia avingut a fer el reforç a primària aquest mateix curs, però no a l'ESO, fet que havia comportat la negativa dels sindicats. Durant les negociacions prèvies, el Govern veia inviable econòmicament el paquet sencer de contractacions reclamat pels sindicats. Ara, fonts del departament recalquen que l'augment del sostre de dèficit per al 2023, anunciat al juliol, ha fet possible aquest canvi de postura.

Una petició sindical nuclear

Els sindicats, que havien convocat vagues unitàries els dies 7 i 28 de setembre,, ha assegurat la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura. La proposta s'ha materialitzat en una reunió entre el departament d'Educació i els sindicats, convocada per Treball, i pensada per debatre les condicions dels serveis mínims per les vagues previstes de manera imminent. En comptes de discutir aquesta situació, els representants sindicals s'han trobat una proposta que fa mesos que esperaven i que ara valoraran de manera consensuada.Aquesta proposta és una de les més batallades pels sindicats, que reclamaven que es comencés aquest curs recuperant l'horari previ a les retallades: les 23 hores lectives de primària i les 18 a secundària. El departament, però, fins ara havia reiterat que aquesta opcióper l'elevat cost que suposava. Això havia despertat l'anunci d'un curs d'inici farcit de protestes de nou. Ara, amb aquest gir de guió, el departament estén la mà als sindicats amb la voluntat d'apaivagar les mobilitzacions.

La petició de la reducció de l'hora lectiva s'havia transformat els últims mesos en el principal cavall de batalla dels sindicats, que consideraven prioritari que el Govern apliqués aquest canvi si volia començar a materialitzar de manera rellevant la reversió de les retallades. Així i tot, no és l'única de les preocupacions compartides per les agrupacions de mestres i professors. Tant des d'USTEC com des de CCOO es recorda que encara hi ha pendent enllestir altres mesures que altres comunitats autònomes tenen ben lligades, com la reducció dels 9 anys als 6 anys per rebre el complement salarial o la recuperació d'un fons de pensió per als docents desaparegut arran de les retallades.



Alhora, entre els motius reivindicats durant les darreres protestes hi ha també la necessitat de reduir les ràtios més enllà de P3, la retirada dels nous currículums i l'anul·lació del decret de plantilles, que facilita que les direccions escullin alguns perfils a contractar al marge de les llistes.

