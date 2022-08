Catalunya, passada per aigua: la pluja descarregarà sobre tot el territori

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dll. 06:00 TU a dm. 00.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



— Meteocat (@meteocat) August 29, 2022

Elpronostica un dimecres passat per aigua a tota Catalunya i ha emès una alerta per la intensitat de la pluja a les. Durant el matí, una línia de ruixats i xàfecs acompanyada de tempesta entra per lesi s'anirà extenent cap al nord-est. A la tarda es mantindran les precipitacions, tot i que la temperatura continuarà sent alta.S'esperen ruixats que podran afectar qualsevol punt del país. A partir de migdia, aniran quedant restringits al, al Pirineu i Prepirineu, i a alguns punts de la meitat sud. La precipitació serà entre feble i moderada, puntualment forta, i acumularà quantitats entre poc abundants i abundants. Sovint anirà acompanyada de tempesta i fins i tot dede la Generalitat ha passat de prealerta a alerta eli ha demanat a la ciutadania evitar apropar-se, tant a peu com amb cotxe, a les zones inundables i limitar al màxim la mobilitat mentre duri l’episodi més intens. Fins ara, el telèfon d’emergènciesha rebut més de dos centenars de trucades i els Bombers han hagut de dur a terme diverses actuacions.

