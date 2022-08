⚠️ Esta mañana un Airbus A319-111 (6V-AMB) de Air Senegal que cubría la ruta Barcelona-Dakar ha impactado con el plano izquierdo contra un camión mientras hacía el puschback.



📷 Autor desconocido. pic.twitter.com/1Rg2jcP7yp — Aeropuerto Barcelona-El Prat (@Aeropuerto_BCN) August 30, 2022

Dimarts accidentat aUn avió va xocar contra un camió que es trobava a la pista. L'aeronau, un Airbus A319-111, estava fent maniobres marxa enrere per enlairar-se quan va incrustar l'ala esquerra contra el vehicle, que va quedar inclinat pel cop.L'accident no va deixar, però va obligar a desembarcar els passatgers i el vol, de la companyia Air Senegal i programat per a les 11.25 hores amb destí a Dakar,L'avió ha de passar ara una revisió per comprovar quina és l'afectació provocada pel xoc.

