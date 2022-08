«Gràcies a Gorbatxov tenim Pizza Hut», l'il·lustratiu anunci de la cadena americana

"Gràcies a Gorbatxov, tenim Pizza Hut". Atenció a aquest anunci perquè il.lustra moltes coses. És de la temporada 1997/98: pic.twitter.com/MzKEHJSb9K — Manel Alías (@ManelAlias) August 30, 2022

, últim líder soviètic i artífex dels primers passos de la Rússia moderna, ha mort aquest dimarts en un hospital de Moscou als 91 anys a causa d'una llarga malaltia. Hi ha qui entén que hi ha figures històriques que fracassen perquè tenen raó abans d'hora. Podria ser el seu cas. L'expresident va permetre lai la, però no va poder impedir la dissolució de la Unió Soviètica ni convertir-la en una democràcia viable És per això que qui va dirigir laentre 1985 a 1991 i el seu llegat continuen sent incòmode en certs sectors, de manera que la seva imatge no és venerada als nivells de la d'altres dirigents associats a èpoques de grandesa. No obstant això, la cadena de pizzeries més gran del món,, va emprar la seva figura per comercialitzar el seu producte. Ho ha recordat el periodistaa Twitter, on ha compartit l'anunci.En el film apareix Gorbatxov en un recinte de Pizza Hut a Rússia. La resta de clients que el veuen, inicien una discussió sobre tots els beneficis i els mals que els ha portat la seva decisió d'acabar amb la guerra freda. "", diu un. "", diu l'altre. La conversa va pujant de to fins que arriben a una lectura comuna: "", celebren tots. Diversos dirigents mundials de primer nivell s'han acomiadat en les últimes hores de Mikhaïl Gorbatxov. Un dels que s'ha pronunciat de manera més elogiosa és el president dels Estats Units,, que ha posat de manifest que Gorbatxov va tenir el "valor" d'admetre que "les coses havien de canviar" a Rússia per passar pàgina de l'etapa soviètica. També ha elogiat que, al costat de, amb qui va coincidir mentre era dirigent de l'URSS, es va esforçar per

