Aubameyang, un mes de baixa per l'agressió en l'atracament al seu domicili

Un grup de quatre lladres encaputxats i armats va assaltar la matinada d'aquest dilluns la casa del jugador dela qui van colpejar i amenaçar amb armes de foc i barrots de metall, després d'introduir-se al domicili escalant pel jardí. Elsestan buscant els delinqüents, que van fugir en un Audi de color blanc.Ara, s'han sabut més detalls de l'atracament, segons publica el diari La Vanguardia. En el moment del robatori, a la casa hi havia el jugador, la seva dona, els seus fills, el jugador del Terrassa, un cosí d'Aubameyang, una germana de la seva dona i una treballadora domèstica. Tots ells van ser obligats a estirar-se a terra, mentre els lladres registraven el domicili.En un moment donat, la dona del futbolista va intentar prémer un botó per avisar una, però un dels atracadors la va aturar, la va agafar pels cabells i la va agredir. Aubameyang va intentar protegir-la i va rebre un cop a la mandíbula que el tindràSegons explica el rotatiu, els lladres es van endur. Els investigadors sospiten que els atracadors feia dies que seguia la família. El Barça ha contractat dos vigilants privats per vigilar el domicili del jugador.L'assalt es va produir la nit posterior a la victòria del Barça perdavant el Valladolid al. Aubameyang no hi va participar i tot sembla indicar que abandonarà el club abans que tanqui el mercat de fitxatges d'estiu. S'acomiadarà, així, amb una molt mala experiència.

