El món s'acomiada de Gorbatxov: «Va tenir el valor d'admetre que les coses havien de canviar»

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Dirigents mundials de primer nivell s'han acomiadat en les últimes hores de, l'últim president de l', que va morir ahir al vespre als 91 anys . Un dels que s'ha pronunciat de manera més elogiosa és el president dels Estats Units,, que ha posat de manifest que Gorbatxov va tenir el "valor" d'admetre que "les coses havien de canviar" aper passar pàgina de l'etapa soviètica. L'obertura del règim, segons Biden, es va basar en actes "poc comuns", segons Biden, perquè va tenir la imaginació per construir un "altre futur possible" encara que li comportés conseqüències. També ha elogiat que, al costat de, amb qui va coincidir mentre era dirigent de la URSS, es va eforçar per reduir l'armamentEn contraposició a l'extensió del comunicat de Biden, el president russ'ha limitat a expressar el "profund pesar" que li ha causat la mort de Gorbatxov. Precisament la figura de Putin ha estat utilitzada per l'encara primer ministre del Regne Unit,, a l'hora d'elogiar l'últim gran dirigent soviètic. "En el moment de l'agressió de Putin a Ucraïna, el compromís incansable de Gorbatxov per obrir la societat soviètica és un exemple per a tots", ha assenyalat Johnson a través de Twitter."Era un líder fiable i respectat", ha assenyalat, presidenta de la, que n'ha destacat la capacitat d'obrir el camí per una "Europa lliure". "Va tenir un paper fonamental per posar fi a la Guerra Freda i enderrocar el Teló d'Acer", ha apuntat la dirigent comunitària. "El seu compromís per la pau a Europa va canviar la nostra història comuna", ha ressaltat al seu torn, president francès, mentre que, secretari general de l'ONU, n'ha destacat el tarannà multilateral en política internacional i el seu compromís amb la pau.

