Mor una nena de 20 mesos a causa de la pedregada a la Bisbal de l'Empordà

Monumental pedregada a la zona de La Bisbal d’Empordà. Molts i molts cotxes amb vidres trencats. @tv3cat @324cat pic.twitter.com/h3CuqzsNTW — Mariona Batalla Taylor (@soclataylor) August 30, 2022

A la Bisbal d'Empordà pedregada impressionant. Foradant sostres i vindres de cotxes, sostres de fusta... pic.twitter.com/lzsnAKPUZY — En Xevi (@exeivur) August 30, 2022

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dm. 12.00 TU a 18.00 TU i dc. 06.00 TU a 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 2/6 pic.twitter.com/Xe50pb6Isc — Meteocat (@meteocat) August 30, 2022

a conseqüència de les ferides causades per l’impacte d’una pedra a la pedregada aquest dimarts al vespre a les comarques gironines. La nena estava a la seva localitat en el moment de la tempesta i va ser traslladada a, on va morir.A més de la nena, hi haa causa de la pedregada, que encara no s'han comptabilitzat, que s'han atès al CAP del municipi.A banda de les persones ferides, molts dels cotxes que hi havia aparcats al carrer han patit les destrosses de la tempesta.a més de teules trencades, és la tònica dominant als carrers de la Bisbal arran de la pedregada d'aquest dimarts al vespre.En qüestió d'entre deu i quinze minuts la Bisbal d'Empordà ha quedat tenyida de blanc per la calamarsada que ha caigut al municipi. Provenia del Pla de l'Estany on ja havia provocat destrosses com ara trencar el vidre d'alguns cotxes. Al seu pas pel Gironès,i quan ha arribat al Baix Empordà ha estat quan ha agafat més importància.Alguns veïns asseguren que, una fita que podria ser rècord a Catalunya segons apunten alguns meteoròlegs. De fet, el Meteocat apunta que, segons la base de dades de temps violent del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts s'ha registrat el diàmetre màxim de pedra al país des de l'any 2002.A causa de les tempestes, elshan rebut 23 avisos al Baix Empordà, 21 a la Bisbal d'Empordà i 2 a Forallac. Els Bombers s'han trobat amb teules trencades i alguns cables caiguts. Una de les afectacions més importants és la claraboia despresa al carrer Ample.L'alcaldessa accidental de la Bisbal d'Empordà, Carme Vall, ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació que no recordava una pedregada tan important com la d'aquest dimarts al vespre. També ha dit que es plantegen demanarEn unes imatges compartides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es pot veure com algunes de les pedres caigudes presenten unesA Vilert, una moneda d'un euro es veia minúscula al mig de diverses boles de gel.En les respostes al tuit del Meteocat, un veí de la Bisbal d'Empordà també ha mostrat les pedres caigudes al seu municipi al costat d'un metro per mesurar-les:que deixaven en ridícul un ou de gallina. "Foradant sostres i vidres de cotxes, sostres de fusta...", ha apuntat l'usuari.De cara a aquest dimecres, hi ha activada una alerta de 6 del matí i fins a les 18 hores. En total, hi haEl grau de perill és de 2 en una escala de 6 i el nivell de precipitació que es pot superar són els. Segons ha previst el Meteocat, les pluges poden anar acompanyades dei localment deel Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.i passen a estar afectats els següents territoris: l'Alt i Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, Garrotxa, Ripollès, la Cerdanya, Osona, Berguedà, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès i el Bages.

